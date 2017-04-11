太平國小 擬比照香港中環建手扶梯
基隆市太平國小8月起正式停辦，市長林右昌今天表示，校舍將優先設置「建築與設計者之家」，另不排除在當地打造類似香港中環的手扶梯系統。
位於「KEELUNG」地標旁的太平國小，因人口外等因素目前只剩17人，經教育審議委員會核定後，決定8月1日起停辦。
林右昌說，市府去年已經編列預算，擬由都市發展處先行進駐，設置「建築與設計者之家」，都發處去年也曾在太平國小周邊策劃活動，並和當地居民透過工作坊互動。
林右昌指出，太平國小最嚴重的是交通問題，都發處現正思考搭配中山一、二路拓寬及城際轉運站工程，重新規劃動線，由於另闢道路有困難，目前認為類似香港的「中環至半山自動扶手電梯系統」是較可行性的方案，但仍要搭配「KEELUNG」地標周邊環境整備，這樣才是最有效益的解決方法。
至於長期的活化計畫，林右昌說，有人建議設置外國學校、長照中心等，但都要評估方案的適當性，北五堵未來將興建國際研發新鎮，港區也有IOT（物聯網）等新創公司進駐，屆時可能會有教育需求，依太平國小的區位評估還算適合。1060411
(中央社)
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