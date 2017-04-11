台電龍門風力機組 縣長承諾噪音超標停機

台電計畫在龍門設置風力發電機組，昨天遭村民抗爭暫停，澎湖縣長陳光復今天親自與龍門村民協調，當場簽署承諾書，承諾未來風力發電機運轉噪音，超出規範容許值，台電需立即停機。

澎湖縣長陳光復表示，核能與火力發電造成環境汙染，發展再生能源是國家政策，太陽能與風力發電既是對環境無汙染，又不會傷害後代子孫健康安全的發電方式，全世界先進歐美國家如美國、日本都在大力推行，這也是我們必須走的方向。

陳光復強調，風力發電不是完全沒有缺點，民眾最關心的是運轉時，發出的噪音及地點會不會破壞環境。這部分台電已完成環境影響評估程序，確認設置地點對環境無害；噪音部分，風機位置遠離人居，國家也訂有明確的容許值，若大家對台電的保證沒信心，他願意簽承諾書「若風機運轉噪音超過標準，台電必須停機」。

台電也表示，風機設在龍門，允諾提供第一年回饋金新台幣540萬元，各自撥付給縣政府和鄉公所270萬元，但縣府和鄉公所會全數撥付給龍門村，縣府還會以相同額度專案爭取第二年的回饋金。另外，龍門村55歲以上長者每年增加1000元敬老金，持續發放20年。

不過，湖西龍門村民反對台電強行設置風力發電機組，決定明天赴澎湖縣政府陳情抗議。1060411

(中央社)