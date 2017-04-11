中國大陸首艘自製航母命名 最高票竟然是...
中國大陸正在大連建造的首艘自製航母即將完工下水，關於此艘航母的命名，鳳凰網特地進行一網路意見票選，結果得票最高者，竟是「台灣號」。
中國大陸自主研發設計的「001A型」國產航空母艦，據傳將於4月23日中國大陸海軍節下水，此艘航母正常執行任務時最多可搭載36架殲15艦載戰鬥機。相比之下，遼寧號只能搭載24架殲15艦載戰鬥機。
新浪軍事網站今（11）日披露了中國郵政將發行航母下水的明信片，而郵戳可見「遼寧大連，2017.04.23」的字樣，故外界估計此艘航母很可能於4月23日下水。
鳳凰網特地為這艘航母命名進行一次網路票選，結果「廣東號」獲得14％的選票，「北京號」獲得21％的選票，得票最高的竟然是「台灣號」，獲得38％的選票。
(中時電子報)
關鍵字：航母
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