南投縣營建工程空汙費 網路申報省時又便利

南投縣環保局建置「營建工程空氣汙染防制費網路申報系統」，業者透過網路就可試算及申報空汙費，不必往返奔波，還可就近到便利超商（統一、全家、OK）、農會、郵局、台灣銀行、彰化銀行繳納，不需親自至環保局櫃台申報及繳款，省時又方便！

環保局長方信雄表示，南投縣幅員廣大，偏遠及交通不便的仁愛鄉、信義鄉等地，要到環保局臨櫃辦理申報營建工程空汙費，很不方便！因此，考量便民服務及節能減碳效益，環保局建置專屬南投縣的「營建工程空氣汙染防制費網路申報系統」。

目前，營建業主、承包商或民眾空汙費申報，透過網路系統方式，開工前新增申報占10.6％；完工後結清申報則占16.8％。

環保局提醒申辦人員，多加利用網路申報，只要連線至申報系統首頁，就可申請帳號及密碼，進入申報系統填報申請文件，並上傳佐證資料，待環保局審核人員審查1至2日工作天完成後，會將繳款單上傳至網路平台，供申辦人員下載，申報系統亦會傳mail至申辦人員電子信箱，提醒下載繳款單，申辦人員在期限內繳納費用，即可完成申報或結算作業。

業者如有任何營建工程空汙費網路申報問題，請電洽環保局諮詢服務專線049-2209339。

(中時)