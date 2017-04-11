國民黨將於10天內發出9成資遣費

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台北市勞動局下午再邀國民黨與工會、不當黨產處理委員會代表，針對國民黨大量解僱應付的資遣費進行勞資協商。國民黨行管會副主委李福軒會後表示，經過協商，國民黨將於10天內發出第一階段，約5.4億的資遣費，剩下的部分最晚在5月17日前發放。

國民黨去年底前啟動大量解僱計畫，在農曆年前解僱400多位黨工。李福軒表示，依《勞動基準法》的標準，核算資遣費約5.99億元。

為盡速發放，李福軒說，會中達成協議，國民黨明天再次發文黨產會，請黨產會動支，黨產會在2個工作天將內回文同意，待收到黨產會回文後，會在5個工作天發放，所以約10天內會將第一階段款項發出。

他說，國民黨在10天內可以動支的現金只有6張台銀本行支票以及永豐銀行帳戶2.4億元，不足5.99億元，因此將先發9成，約5.4億元，工會也表示同意。

(中時)