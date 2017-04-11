車底卡人! 男疑酒醉遭輾 送醫不治
太麻里鄉金崙村11日上午發生一起離奇車禍，林姓男子開著小客車要去上班時，才開出巷口就發現車子下似乎有卡到東西，下車仔細查看，竟然發現一名男子在車底，警消將男子送醫後仍傷重不治。附近民眾指出，死者姓許，常常喝酒、酒醉到處倒臥，可能是這樣才會被車壓過。
林男無奈的向警方表示，早上要去上班時，才開到巷口就現車子聲音怪怪的，下車查看竟然發現車底竟然有人，只能趕緊報警，警消到場後將車輛抬起，並將患者送馬偕急救，不過許男仍傷重不治。
附近民眾表示，許男愛喝酒，常常喝醉就睡在路邊，不知道是不是酒醉才被壓到。警方表示，許男遭拖行約80公尺，詳細肇事原因還待進一步調查。
★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！
(中時)
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