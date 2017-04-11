東芝2016前3季虧損達5325億日圓 日政府關心半導體事業招標案

日本東芝11日在未獲監查法人的認可下，公布了延遲多時的2016年前3季財報，營業額較去年同期減少4%，為3兆8468億日圓，虧損達5325億日圓（約台幣1489億元），預估2017年度的虧損將達1兆100億日圓。

東芝原本預定2月中旬公布4到12月的財報，但因美國核電事業子公司西屋電氣（WH）面臨破產而2度延期。11日是東芝公布財報的最後期限，但監查法人對西屋電氣的內部管理和決算問題仍有意見，不願為財報背書。

東芝為避免再次失信，導致股票下市，而決定在監察法人未做出「決算內容適當」的意見下公布財報。東芝強行公布財報的作法乃罕見的特例，然而財報內容未經查核仍讓人質疑，也有抵觸東京證券交易所上市規則之虞。

東芝社長綱川智11日傍晚召開記者會表示，「雖是極為罕見的特例，但仍決定在獨立監查人不表明結論的狀態下，公布了前3季的決算。」

綱川說明東芝的經營狀況時強調，「除了造成巨額虧損的海外原子能事業外，其他事業都順利推動。半導體事業也在擇選出售的對象中，若考慮事業價值的話，(東芝)是具有十足的財務基礎的」。

東芝為彌補鉅額的虧損，急欲切額出售記憶體和電視事業，3月底已舉行了記憶體事業的首輪競標，鴻海出價最高，達3兆日圓（逾8300億元台幣），日本企業反而沒有人投標。

日本政府因擔心可能轉用在軍事用途上的半導體技術外流，一再放話阻止東芝的半導體事業出售給中國、台灣等海外企業。

日本內閣官房長官菅義偉11日在記者會上表示，「半導體技術是日本外匯法所規定需經審查、事先申報的對象，日本政府將站在國家安全的觀點上嚴格審查。」「東芝擁有重要的技術，(日本政府)極為重視出售案的動向。」

菅義偉還說：「希望東芝適時對市場公開財報資訊，而若本案符合產業革新機構（INCJ，日本官民基金）政策的話，INCJ可以在制度上提供支援。」

日媒指出，日本政府對個別企業的併購案表明立場乃極其罕見，可看出日本政府的危機感增強，且目前已在研究由日本企業聯手出資，加上INCJ的金援等，對抗外資收購的措施。

(中時)