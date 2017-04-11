南韓外交部：「半島4月危機說」太離譜

韓聯社11日報導，南韓外交部發言人趙俊赫11日在例行記者會上表示，所謂「半島4月危機說」的說法毫無根據。韓美外交、國防主管部門在北韓核問題上一直保持緊密溝通與協調。

趙俊赫指出，美軍戰略武器移師朝鮮半島，是爲了應對來自北韓的挑釁與威脅，都是經過韓美雙方充分協商後作出的決定。美國曾明確表示，在沒有得到韓方同意的情況下，不會採取任何新的政策或措施。韓美正在密切關注北韓發起新一輪挑釁的可能性，一旦北韓發起挑釁，將立即進行強力反擊。

(旺報)