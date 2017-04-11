戰斧攻擊敘利亞 美海軍女艦長指揮發動

美海軍兩艘導向飛彈驅逐艦6日對敘利亞發動戰斧巡弋飛彈攻擊，其中一艘由女艦長安德莉雅‧史勞下令發動。美國總統川普特別打電話給她，感謝她的指揮與全艦官兵快速反應。

美國於美東時間晚間8時40分左右（台灣時間7日上午8時40分），從位於地中海的美國海軍勃克級導向飛彈驅逐艦波特號（USS Porter）和羅斯號（USS Ross），發射59枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk），攻擊敘利亞荷姆斯省（Homs）謝拉特機場（Shayrat Airfield），鎖定川普所指控，對敘利亞平民百姓發動化武攻擊的政府軍空軍基地機場設施和跑道。

波特號和羅斯號2艘驅逐艦隸屬美國海軍第六艦隊（Sixth Fleet），前進部署派駐在地中海東部。兩艘戰艦的艦長9日都接到川普從空軍一號總統專機上打給他們的致意電話。羅斯號艦長是卡德威中校（Russell Caldwell）。

波特號驅逐艦艦長史勞（Andria Slough）表示，川普總統對於波特號執行精準與致命的攻擊印象深刻，他顯然非常滿意全艦官兵的表現，以及美國海軍第6艦隊所屬船艦在相關海域的巡弋任務。

波特號是配備神盾作戰系統的導向飛彈驅逐艦（USS Porter，DDG 78），史勞於去年1月28日接任指揮官，官拜海軍中校。

史勞於1998年畢業於美國海軍軍官學校，並擁有匹茲堡大學（University of Pittsburgh）公共政策與行政文學碩士學位，專長在安全與情報事務。

史勞曾服務於多艘海軍艦艇，專長是戰鬥資訊管理、曾經擔任射控官、兵器官、以及神盾作戰系統（Aegis）訓練教官，並參與過神盾彈道飛彈防禦專案。從她過去的經歷來看，指揮執行戰斧巡弋飛彈長程岸轟任務，是再合適也不過了。1060411

(中央社)