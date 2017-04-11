東芝終於公布財報 虧損嚴重

我要評比

日本東芝公司（Toshiba）在延期2次的情況下，今天終於公布2016年4月到12月財報，淨損達5325億日圓（約新台幣1500億元）。東芝去年年底已呈現資不抵債的情況。

在二度延期公布2016年4月到12月財報的情況下，東芝今天下午終於公布，主要是避免第3度延期公布，以免信賴度再降。

「日本經濟新聞」報導，東芝公布2016年4月到12月財報內容顯示，淨損是5325億日圓（去年同期是淨損4794億日圓）。

有關東芝在美國的核電事業子公司西屋電氣（WH）會計處理、內部管理的情況，東芝與監察法人的見解未能達成妥協，財報內容是在沒附帶監察法人「適當意見」的情況下公布，實屬罕見。

監察法人對於東芝的會計處理調查評估等尚未結束，因此對東芝今天公布的財報內容暫不予以承認，採「不表明意見」的態度，沒給予背書。

東芝2016年4月到12月營業額比去年同期減少4%，為3兆8468億日圓，顯示本業的營業利益為虧損5762億日圓（去年同期虧損2319億日圓）。

東芝上次估2016年度（至2017年3月底為止的財會年度）財測是淨損逾1兆日圓，這部分則暫列為「未定」。

東芝社長綱川智今晚6時45分（台灣時間5時45分）在東京召開記者會。對於未能獲監察法人「適當意見」就公布2016年4月到12月財報，且是在二度延期的情況下公布財報，他一開始就說，「真的很抱歉。對相關企業、人士等造成莫大的困擾、憂心，感到很抱歉。」

東芝與監察法人之間因東芝在美國的核電廠事業子公司西屋電氣（WH）可能早就意識到會有巨額虧損問題，雙方意見對立。監察法人認為有必要詳加調查，但東芝認為，沒證據顯示西屋電氣的經營高層早已意識到有巨額虧損。

東芝原訂2月14日公布財報，之後延期約1個月至3月14日。記載2016年4月到12月財報的季度報告書向金融廳（關東財務局）提出的期限是今天。雖然避開第3度延期公布，但東京股市東芝股價今天比昨天下跌3%，以每股223.5日圓作收。1060411

(中央社)