日拒我漁民權利 洪秀柱批蔡英文逢日必軟

國民黨主席洪秀柱今天日走訪台南，針對台日雙方日前舉行第一次漁業合作工作小組會議時，我方要求沖之鳥周邊漁權，日直接拒絕一事，提到日本拒絕我國對沖之島礁的漁權主權一事，她說，日本今天無視台灣漁民權利的霸道行為，是因為蔡英文「逢日必軟」，要求蔡英文政府一定要對日本提出嚴正抗議，捍衛台灣漁民權益。

洪秀柱說，國民黨執政標榜「主權沒讓步，漁權大進步」，成功與日本在2013簽署平等互惠、沒有喪權辱國的台日漁業協議，解決將近40年的捕魚爭議；她話鋒一轉，今天日本無視台灣漁民權利的霸道行為，是因蔡英文政府逢日必軟、民進黨政府不斷對日本讓步造成的結果。

此外，她也針對中常委直選議題表示，目前主席和黨代表皆由黨員直選，中常委非直選情況下，會有民意基礎不足的問題，因此，她才提出這個改革方案，希望透過直選，鼓勵已有民意基礎的立委或議員、民代，投入中常委選舉。

(中時)