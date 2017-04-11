日拒我漁民權利 洪秀柱批蔡英文逢日必軟
國民黨主席洪秀柱今天日走訪台南，針對台日雙方日前舉行第一次漁業合作工作小組會議時，我方要求沖之鳥周邊漁權，日直接拒絕一事，提到日本拒絕我國對沖之島礁的漁權主權一事，她說，日本今天無視台灣漁民權利的霸道行為，是因為蔡英文「逢日必軟」，要求蔡英文政府一定要對日本提出嚴正抗議，捍衛台灣漁民權益。
洪秀柱說，國民黨執政標榜「主權沒讓步，漁權大進步」，成功與日本在2013簽署平等互惠、沒有喪權辱國的台日漁業協議，解決將近40年的捕魚爭議；她話鋒一轉，今天日本無視台灣漁民權利的霸道行為，是因蔡英文政府逢日必軟、民進黨政府不斷對日本讓步造成的結果。
此外，她也針對中常委直選議題表示，目前主席和黨代表皆由黨員直選，中常委非直選情況下，會有民意基礎不足的問題，因此，她才提出這個改革方案，希望透過直選，鼓勵已有民意基礎的立委或議員、民代，投入中常委選舉。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。