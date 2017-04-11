自強國中好厲害 全國音樂賽3連霸
小鎮學校創造3連霸奇蹟！新竹縣自強國中位在人口不到10萬的竹東鎮上，學生大多無音樂基礎，近3年學校參加全國學生音樂比賽，自強國中管樂隊連續3年拿下第1名，表現十分亮眼。
自強國中管樂隊指導老師蔡淑慧表示，自強國中是小鎮學校，在學生沒有管樂基礎的狀況下，在全國賽事中，能打敗來自六都的都會型學校，還連續3年奪冠，不僅是專業老師張穎中訓練有方，學生也利用藝才課、下課時間練習，交出亮眼成績。
自強國中管樂團成立僅15年，由當時擔任校長的彭鏡洲規劃成立，並在上屆校長謝鳳香任內，成立藝術才能班，近年來學生不僅利用上課、課餘練習，在校方鼓勵下，也曾赴新加坡、韓國濟州島、日本東京等地交流，4年前日本著名指揮家伊藤康英還曾擔任藝才班第1屆畢業音樂會的客席指揮，培訓對音樂有興趣的學生進一步精進自身技術。
現任校長林健明也表示，將承襲過去校長努力，繼續為學生打造優質學習環境。管樂團學生戴清元分享，學長、姊連續2年拿到全國特優的殊榮，為了傳承這份榮譽，同學下課後也會抓緊時間自主練習，此次再度抱回特優獎座，「努力沒有白費」。
新竹縣此次共有10所中小學、14支隊伍參加，參加105學年度全國學生音樂比賽，在團體項目拿下8項特優，自強國中在銅管五重奏部分也拿下優等榮譽，十興國小在兒童樂隊也拿下特優，其餘還有4項優等、7項第3名，縣長邱鏡淳昨在主管會報中，稱讚學生為新竹縣爭光的優異表現，呈現新竹縣推動音樂教育的成效。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。