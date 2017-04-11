自強國中好厲害 全國音樂賽3連霸

位在竹東鎮的自強國中連續3年在全國音樂比賽中拿下特優，表現優異。（莊旻靜攝）

小鎮學校創造3連霸奇蹟！新竹縣自強國中位在人口不到10萬的竹東鎮上，學生大多無音樂基礎，近3年學校參加全國學生音樂比賽，自強國中管樂隊連續3年拿下第1名，表現十分亮眼。

自強國中管樂隊指導老師蔡淑慧表示，自強國中是小鎮學校，在學生沒有管樂基礎的狀況下，在全國賽事中，能打敗來自六都的都會型學校，還連續3年奪冠，不僅是專業老師張穎中訓練有方，學生也利用藝才課、下課時間練習，交出亮眼成績。

自強國中管樂團成立僅15年，由當時擔任校長的彭鏡洲規劃成立，並在上屆校長謝鳳香任內，成立藝術才能班，近年來學生不僅利用上課、課餘練習，在校方鼓勵下，也曾赴新加坡、韓國濟州島、日本東京等地交流，4年前日本著名指揮家伊藤康英還曾擔任藝才班第1屆畢業音樂會的客席指揮，培訓對音樂有興趣的學生進一步精進自身技術。

現任校長林健明也表示，將承襲過去校長努力，繼續為學生打造優質學習環境。管樂團學生戴清元分享，學長、姊連續2年拿到全國特優的殊榮，為了傳承這份榮譽，同學下課後也會抓緊時間自主練習，此次再度抱回特優獎座，「努力沒有白費」。

新竹縣此次共有10所中小學、14支隊伍參加，參加105學年度全國學生音樂比賽，在團體項目拿下8項特優，自強國中在銅管五重奏部分也拿下優等榮譽，十興國小在兒童樂隊也拿下特優，其餘還有4項優等、7項第3名，縣長邱鏡淳昨在主管會報中，稱讚學生為新竹縣爭光的優異表現，呈現新竹縣推動音樂教育的成效。

(中時)