中國商務部：與挪威達成經貿共識

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大陸商務部11日指稱，在挪威總理埃爾娜．索爾貝格（Erna Solberg）7到10日訪華期間，雙方已就重啟經貿相關安排達成共識，未來中國將進一步推動與挪威的經貿合作。

商務部表示，中挪兩國經濟互補性強，合作基礎深厚，重啟相關經貿安排將有助於深化兩國互利合作。

據了解，2010年，民權人士劉曉波獲頒諾貝爾和平獎時，大陸曾因此停止與挪威的貿易協議，並使兩國外交關係轉淡，陸方更開始限制挪威鮭魚進口。

對此大陸外交部去年12月曾表示，在挪威提出聲明支持「一中政策」後，雙方關係已恢復正常。

(旺報)