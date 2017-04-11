父獨留嬰於房內 趴睡不幸窒息

蔡姓男子於2017年2月27日凌晨3時許，將一月大男嬰獨自留在自宅臥室內趴睡，蔡男於早上6時50分許再次進房查看，卻發現兒子因趴睡導致口鼻窒息，緊急送醫，仍宣告不治。蔡男雖有疏失，但檢方考量蔡父痛失愛子，予以不起訴處分。

(中時)