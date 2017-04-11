南投縣社區總體營造點 受理徵選中
2017南投縣社區總體營造點，及鄉鎮市公所社造化徵選，開始收件！文化局長林榮森表示，去年縣內建構16個社造點，今年希望繼續擴展，徵選提案受理收件至4月29日止，請把握時間提案，共創社區榮景。
文化局也將於13日上午10時，在2樓簡報室，舉辦鄉鎮市公所行政社造化說明會。
文化局11日舉辦「社區營造3期及村落文化發展計畫」徵選說明會，解釋今年社區營造計畫執行重點，縣內50個社區成員與會；並由在暨大任教的張力亞老師，與社區夥伴分享社區總體營造經驗，及說明徵選方式、流程、審查標準以及補助項目與內容。
林榮森表示，如果每個社區都能建構社區營造基礎，將來，其他各層面的拓展就會更順利，讓社區發展達到全面均衡的程度。
社區營造點分為培力型、進階型，以及村里、學校、個人的藝文扎根營造點；徵選對象為南投縣內已立案的非營利組織、鄉鎮市公所、村里、學校、個人（需與社區做結合提案），徵選作業要點已公布，可至文化局網站下載。
(中時)
關鍵字：南投縣社區總體營造點、徵選
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