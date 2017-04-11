陸18-45歲共用單車用戶近90％
新華社11日報導，大陸交通運輸部科學研究院與共用單車公司ofo日前聯合發佈的《2017年第一季度中國主要城市騎行報告》，18至45歲人群成共用單車騎行的主力用戶，占比接近90%，其中30歲及以下群體占比達到55%。
報告顯示，2017年第一季度中國城市整體騎行水平爲53.6分，其中北京以84.3分位居榜首，上海、成都分別位居二、三名。此外，深圳、昆明、杭州、廣州、南京、廈門、福州、武漢等八座城市也高於平均分，城市騎行水平較爲領先。
該報告以ofo出行大資料爲參考，首次採用城市騎行指數作爲評估指標，通過對單車使用水平、節能減排水平、健康貢獻水平、停車設施水平、服務環境水平和社會文明水平六個方面進行綜合評價，對北京、上海、廣州、深圳、天津、南京、西安、杭州等20座國內一二線城市的共用單車發展水平進行評估排名。
(旺報)
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