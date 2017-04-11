鄭文燦：航空城都計10月拍板 配地比41％

我要評比

桃園市長鄭文燦今 (11)日面對市議員質詢時，首度公開表示都市計畫預訂10月定案，市政府也擬定區段徵收的土地分配比為41％，希望最大程度保障地主權益。

鄭文燦今日率桃園市政府團隊出席桃園市議會第1屆第5次定期會，他說，內政部正在審議聽證結果、營建署在調整都市計畫，調整之後確定區段徵收範圍、抵價地比例、查估地上物補償作業，市府則提出「尊重多數、保障少數、縮小面積、早日定案」4大原則。

但他強調，無論剔除或保留都會尊重民主機制，絕對不會保留單一房子的情況出現，要保留就是整個區域。

(工商)