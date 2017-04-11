美中新互動框架 陸委會：恐制約台美

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陸委會表示，陸方恐透過建構美中新互動框架制約台美發展，要求美保證「一中」。外交部指出，川普團隊人事尚未底定，美中互動框架能否達預期效果，將密切觀察對台影響。

川習會上週登場，立法院外交國防委員會明天將邀請外交部長李大維、國安局長彭勝竹、陸委會主委張小月報告「川習會後我國外交與國安因應作為」，並備質詢。

根據外交部送達立院的報告指出，此次「川習會」最具體之成果應是美中成立由雙方元首督導之「美中全面對話」(US-China Comprehensive Dialogue)，並制定重點合作清單或「百日計畫」(100 day plan)，爭取早期收穫。

外交部指出，此對話機制取代了歐巴馬政府時期之美中「戰略與經濟對話」(S&ED)，重新建立屬於川普政府之美中互動框架。但川普團隊之外交及國防人事尚未底定，且白宮內部不同派系仍在競逐政策主導權，美中互動框架能否達到預期效果，對台有何影響，將密切觀察。

陸委會的報告表示，鑒於美中對話機制開展後雙邊互動增加，及川普年內赴陸進行國是訪問等，中國大陸可能將大力透過建構美中新互動框架，制約台美關係發展，進一步對美要求再度保證「一中」，對兩岸關係後續影響，應妥慎觀察。

而國安局的報告則指出，美中貿易爭端無法完全排除，政府應就可能的負面影響做好準備。妥處美關切匯率偏差、美豬及美牛輸台等問題，並利用「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）加速與美經貿合作。1060411

(中央社)