前瞻公聽會明再度登場 綠2直轄市長將與會

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立法院明天召開第二場前瞻基礎建設計畫公聽會，台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安將出席；據了解，台北市由副市長林欽榮代表，新北市則由水利局長古沼格代表。

立法院經濟委員會10日舉辦首場前瞻基礎建設條例公聽會，朝野因新北市經發局長施威全能否入內旁聽交鋒，會議主席、民進黨立委邱議瑩最後同意讓施威全進場旁聽，同時也表示從第二場公聽會起，將廣發邀請縣市推派代表參加。

經濟委員會明天將召開第二場前瞻基礎建設條例公聽會，邀請所有縣市首長能夠與會。民進黨立法院黨團書記長李俊俋晚間受訪表示，林佳龍、鄭文燦、潘孟安將出席。據了解，台北市長柯文哲則是推派林欽榮與會。

至於新北市長朱立倫是否出席，也引發關注。據了解，由於明天公聽會的主題是水環境建設，當初新北市向行政院提出相關申請計畫時，是由新北市水利局擬定的，因此由熟知業務的古沼格與會。此外，包括新竹縣、苗栗縣、南投縣、高雄市、連江縣等也都將派出處長或是局長等級的人員參加。

面對綠營執政縣市派出縣市首長出席公聽會，國民黨立法院黨團是否也將邀請藍執政縣市首長出席未來幾場公聽會，國民黨立委張麗善表示，總共有6場公聽會，預計在第3場開始，就會邀請包括台東縣長黃健庭、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱等人，就相關議題參加公聽會。

針對前瞻基礎建設中的水環境建設，張麗善也將與國民黨立委呂玉玲、王惠美等人在明天召開記者會，說明「水環境建設」的相關問題。1060411

(中央社)