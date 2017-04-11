聯合航空超賣強拖乘客下機 專家：罕見

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美國聯合航空超賣機位，動用航警硬將1名乘客拖離座位，引發軒然大波。專家表示，嚴格來說，聯航有權強制乘客放棄機位，這也屬航空公司運輸條款的一部分，但情況實屬罕見。

英國廣播公司（BBC）報導，根據美國運輸部（Department of Transportation）資料，2015年有6億1300萬人搭乘美國主要航空，其中有4萬6000人被強制拒絕登機，比例不到0.008%。

倡議團體「旅行者聯盟」（Travelers United）創辦人李奧查（Charlie Leocha）說，大多數乘客都是在登機前接獲通知。他不記得曾見過有乘客遭人以暴力拖下飛機。

他說：「這使我感到噁心。」

他說，在最後一刻要求乘客下機，把機位讓給機組人員的例子也極為罕見。機組人員需搭乘班機應於事前確認，並預留機位。

李奧查說，美國乘客愈來愈能容忍班機經常延誤及服務不周的情況，對自身權益缺乏隨時可用的資訊，意味他們太過依賴航空公司主管處理這類狀況。

他說：「我們期望太低，乘客也逐漸接受這種情況，但他們不該接受的是被人拖下飛機，好將機位讓給航空公司職員。」（譯者：中央社劉文瑜）1060411

(中央社)