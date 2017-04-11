聯航拖乘客下機 濺血華裔醫怨種族歧視

美國聯合航空超賣機位，請來航警硬將1名乘客拖離座位，導致見血場面，畫面曝光引發眾怒，媒體披露這名華裔乘客名叫陶大衛，疑因購買廉價機票被選中，他則歸因自己是華人。

美聯社報導，這架班機昨晚在芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）等待起飛時，航警抓住這名聲嘶力竭喊叫的男子，將他從靠窗座位拉到走道上拖行，以空出機位，讓4名機組人員搭乘前往肯塔基州路易斯市（Louisville）。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，1名乘客告訴「華盛頓郵報」（WP），這名男子說，「基本上，我被選中，因為我是華人」。

根據「路易斯維爾新聞報」（Louisville Courier-Journal），要求匿名的消息人士說，這名男子名叫陶大衛（David Dao，譯音）。

同機乘客尼維特（Will Nevitt）表示，聯合航空（United Airlines）經理告訴這位華裔醫師和他的妻子，他們和另外兩位乘客因為購買的是最便宜的機票，因此被選中讓位。

他表示，這名自稱是醫師的男子有點頑固，但在三名安全人員想把他硬拉下飛機時，情況才升高為暴力事件。陶大衛起初曾反抗，但被拉下機時似已失去意識。

乘客布里吉斯（Audra D. Bridges）將影片上傳至臉書，她的丈夫泰勒（Tyler Bridges）表示，聯合航空先說願向自動讓出機位的乘客提供400美元（約新台幣1萬2330元）折價券及入住酒店一晚，稍後又加碼到800美元（約新台幣2萬5000元）。發現無人自願後，聯航主管上機宣布將隨機抽選乘客下機。

泰勒說：「我們覺得自己像是被挾為人質，受困在那裏。身為旅客，卻什麼都不能做，因為你必須依賴航空公司。」

泰勒說，取得座位的機組人員登機後不久，被拖下機的男子又回到飛機上，一臉茫然，說他必須回家。

影片畫面顯示，這名男子站在看似靠近機尾處的走道上，他的嘴巴、下巴和臉頰上冒著血，口中說著「我想回家」。

聯航人員隨著他來到客機後方。泰勒說，此時，與一群高中生同行的1名男子站起來說，他們願意下機，約有一半乘客也跟著說要下機。

泰勒說，班機延誤3小時後起飛，那名男子最終仍未搭上這班客機。警方表示，他被送醫治療，傷勢沒有生命危險。

另據英國廣播公司（BBC）報導，為了避免營業損失，航空公司經常超賣機位，藉此填補乘客未登機所出現的空位。聯航臨時要讓4名機組員登機，強迫乘客下飛機以空出機位，才導致這起事件。

聯航選中兩對伴侶，第一對願意配合放棄機位，另一對則是太太同意下機，但丈夫說自己是醫師，隔日上午必須看診，所以不願配合。

當乘客拒絕下機時，航空公司應尋找其他自願者，或提供最高達1350美元（台幣約4萬1450元）的較好賠償待遇。

聯合航空母公司執行長穆尼奧斯（Oscar Munoz）先在書面聲明中致歉，今晚又在寫給職員的信中安撫他們。他為自家員工辯護時說，他們依循既定程序處理這類情況，只能請求航警協助，別無他法。

穆尼奧斯說，他「對發生在歐海爾國際機場的事件感到遺憾」，但被拖下機的男子無視機組人員要求他離開，「引發混亂且好鬥」，只好請求航警協助。

穆尼奧斯說，聯航將從這起事件汲取經驗，也會持續進行調查。

他說，當班機客滿後，4名為聯航工作的共和航空（Republic Airline）職員說他們必須上機。航空公司先請自願者讓出機位，之後才採取強制措施，且願提供高達1000美元的賠償金。（譯者：中央社劉文瑜）1060411

(中央社)