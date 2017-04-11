北韓紀念活動恐再挑釁 南韓代總統示警

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南韓代理總統今天警告，北韓可能採取「更強烈挑釁行動」，朝鮮半島目前情勢緊繃，肇因於北韓未來幾天可能實施軍武測試的擔憂。

路透社報導，由1艘核動力航空母艦帶領的美國海軍航母打擊群，正駛往西太平洋，經上週空襲敘利亞後，美國軍事行動相關話題引發各界關注。

南韓代理總統黃教安下令軍方加強監視北韓行動，並確保與盟邦美國的緊密溝通。

前總統朴槿惠因貪污醜聞遭解職後代行總統職務的黃教安說：「北韓可能進行諸如核試等更強烈挑釁行動，配合各種週年紀念活動，包括最高人民會議（Supreme People's Assembly）週年活動。」

北韓今天召開最高人民會議，這是該國1年召開2次的會議之一，會藉此宣布重大任命，並正式批准國家施政目標。

15日是北韓建國領導人金日成105歲冥誕，他也是現任領導人金正恩的祖父。

北韓首都平壤預期將進行閱兵典禮，北韓也經常在重大週年活動時進行核試或飛彈試射。（譯者：中央社廖禹揚）1060411

(中央社)