日治時期清水街役場宿舍 地方盼保留
清水街役場宿舍是當地僅存日治時期的宿舍，市議員楊典忠為保留老建築，10日邀集財政局、文化資產處及文資委員現場會勘，他表示，這兩棟木構建築見證自墩仔腳大地震後，清水街區的發展與變革，盼市府文化局積極保存並進行調查研究，為清水區多保留一處歷史建築。
楊典忠指出，清水區原為日治時期大甲郡役所、清水街役場及其宿舍群所在地，可惜至今相關建築物幾乎都被拆光，這處宿舍為最後僅存的一處，原為清水農會於日治時期建造木造平房宿舍，2016年市府財政局發函農會，要求將土地騰空返還，有民眾得知後陳情，希望清水區僅存的日治時期宿舍能夠保存。
楊典忠表示，4年前清水區大街路原清水街役場宿舍群遭區公所拆除，曾讓地方文史團體與工作者惋惜，所以新興段宿舍應為僅存的一處，建議文化局積極保存並進行調查研究，為清水區多保留一處歷史建築。
惠來遺址保護協會理事長陳家彥指出，1935年墩仔腳大地震導致清水市街劇變，重建後形成新興城市街區，至今遺留下來的日治建築物日漸稀少，大甲郡役所及清水街役場建築物幾乎無一留存，是清水人的一大遺憾。
(中時)
關鍵字：清水街役場宿舍
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。