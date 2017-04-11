日治時期清水街役場宿舍 地方盼保留

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清水街役場宿舍見證1935年墩仔腳大地震後的清水街區發展，地方盼文化局積極保存。（陳淑娥攝）

清水街役場宿舍是當地僅存日治時期的宿舍，市議員楊典忠為保留老建築，10日邀集財政局、文化資產處及文資委員現場會勘，他表示，這兩棟木構建築見證自墩仔腳大地震後，清水街區的發展與變革，盼市府文化局積極保存並進行調查研究，為清水區多保留一處歷史建築。

楊典忠指出，清水區原為日治時期大甲郡役所、清水街役場及其宿舍群所在地，可惜至今相關建築物幾乎都被拆光，這處宿舍為最後僅存的一處，原為清水農會於日治時期建造木造平房宿舍，2016年市府財政局發函農會，要求將土地騰空返還，有民眾得知後陳情，希望清水區僅存的日治時期宿舍能夠保存。

楊典忠表示，4年前清水區大街路原清水街役場宿舍群遭區公所拆除，曾讓地方文史團體與工作者惋惜，所以新興段宿舍應為僅存的一處，建議文化局積極保存並進行調查研究，為清水區多保留一處歷史建築。

惠來遺址保護協會理事長陳家彥指出，1935年墩仔腳大地震導致清水市街劇變，重建後形成新興城市街區，至今遺留下來的日治建築物日漸稀少，大甲郡役所及清水街役場建築物幾乎無一留存，是清水人的一大遺憾。

(中時)