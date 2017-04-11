《了解與互信 兩岸一定旺》 習近平默許？川普備戰？美軍三大招劍指北韓？!
朝鮮半島局勢越來越緊張！美國航母「卡爾文森號」本來南下澳洲，現在北上朝鮮戒備。而以「卡爾文森號」為首的第一航母打擊群的第三艦隊指揮官，恰好就是美軍第一位女性艦隊司令諾拉．泰森，更是美軍史上擔任這項職務的女性第一人。而諾拉．泰森一個人就能指揮4個航母打擊群、包含百艘先進軍艦的強大戰力。另外，根據南韓軍方消息指出，韓美兩軍10日至21日，在慶尚北道浦項地區，舉行大規模後勤演習，主要在有效補給戰爭物資。從作戰演習到後勤演習，美韓似乎真的為了打擊北韓核開發，做足完全準備！
目前地球表面最可能發生戰爭的地方之一「朝鮮半島」，但北韓不是敘利亞，金正恩擁核、有強大的還手能力，美國在處理北韓問題上，只有對戰一途嗎？而習川會後，大陸面對北韓問題的態度又變得如何？今天(11日)北韓召開最高人民會議，而即將到來的還有北韓國父金日成冥誕和建軍節，外界推測平壤將會有大動作！而剩不到一個月的南韓總統大選，出現民調大逆轉，國民之黨前黨魁安哲秀首度超越共同民主黨前黨魁文在寅，是因為保守派希望安全，不希望沒有薩德保護嗎?鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！
今晚來賓：
賴士葆 國民黨立委
李勝峰 新黨副主席
王丰 歷史作家
黃敬平 資深軍事記者
北京
魏東旭 軍事觀察員
(中時電子報)
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