還有跟姚元浩聯絡？隋棠停格幾秒這樣回
隋棠2012年和姚元浩、王心凌陷入三角習題，當時隋棠一句「心像被美工刀割著」令人印象深刻，如今姚王戀宣告分手，隋棠則在前年結婚當媽，日前還生了第二胎，集滿「好」字，今(11日)她獻出二胎首度復出，問前男友分手話題不願多談，又問是否有和姚元浩聯絡？她竟猶豫了數秒。
姚元浩當年與隋棠分手，之後與王心凌交往，王心凌去年開唱，承認與姚元浩這段感情使她一度失去所有，王心凌也曾為洗清第三者罵名，親上火線回網：「從來都不是第三者」，沒想到交往進入第4年的兩人，今年2月閃電宣告分手，外傳主因與婚事喬不攏有關。
而隋棠今年2月順利產下女兒Lucy，和老公Tony育有一子一女，生活甜蜜圓滿，今她獻出產後復出首秀，問姚王分手，她緩頰說外人不便評論他人感情，「他們兩人各自幸福快樂就好」，據《聯合新聞網》報導，記者會後隋棠被問是否還有跟姚元浩聯繫？她停頓想了幾秒說：「不常連絡」，認同其他人解讀兩人「仍是朋友」。
(中時電子報)
關鍵字：隋棠
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