胞弟遭搶受傷 江蕙21日出庭作證

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陳姓男子涉嫌以西瓜刀攻擊歌手「二姐」江蕙的弟弟，還用刀劃傷江蕙手部遭訴。士林地方法院將於4月21日，傳喚江蕙出庭作證，並會發證管制旁聽人數。

這起案件源於50多歲的陳男於去年12月18日晚上，從台北市北投復興崗路旁攔計程車，跟司機表示要前往新北市淡水楓丹白露社區與顧客簽約。

計程車停在江蕙胞弟住處樓下，陳男手持鐵撬、鐵器，搭電梯上樓；陳男佯稱自己是保全，進屋後便高喊「搶劫」，同時持西瓜刀敲擊江蕙胞弟的頭部，至其流血受傷。

江蕙及外傭聽到尖叫聲，趕緊前往查看，發現陳男挾持胞弟。陳男見她們2人前來，便持螺絲起子揮舞，還想用西瓜刀架住江蕙的脖子，要求其交出珠寶；拉扯過程中，陳男劃傷江蕙的左右手。

陳男在接受檢方訊問時，矢口否認犯行，也辯稱自己曾在該社區擔任清潔工，「大家都認識我」，不可能會去搶東西等語。

檢方調查相關事證，認為陳男涉犯加重強盜未遂罪、傷害罪與侵入住宅罪嫌，依法提起公訴。

士院日前開庭時，陳男向法官供稱自己是遭栽贓的，也說江蕙在編故事等語；法官為釐清事發時現場狀況，將於4月21日上午9時40分，傳喚江蕙出庭作證。1060411

(中央社)