雪隧取締龜速車 下午首開2張罰單
國道5號雪山隧道最低速限提高到70公里，從10日起開始取締，國道九隊大隊長朱和貴表示，今天下午測得2輛車時速68公里和66公里，警方將依法開出新台幣3000元罰單。
國道警方今天下午在雪隧南下26.4公里避車彎，安排員警架設儀器取締時速低於70公里車輛，分別在下午1時16分，測得時速68公里，另在下午2時27分，測得時速66公里。
朱和貴說，由於當時車流狀況正常，前方並無車輛阻擋或發生車禍情形，警方將依「道路交通管理處罰條例」第33條規定，行車速度低於規定最低速限，處汽車駕駛人新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。
國道警方明天也將持續調派警力，分早、中、晚取締龜速車，警方呼籲駕駛依速限標誌指示行車，大客車及慢速車靠右行駛，如在正常車流下未達最低速限，將依規定舉發。1060411
(中央社)
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