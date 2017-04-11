俄外長：極度憂心美國即將攻擊北韓
俄羅斯外交部長在一份聲明中表示，即便美俄兩國將在莫斯科進行外交部長會議，但俄國仍極度擔憂美國很可能單方面進攻北韓。
路透報導說，北韓目前已經成為美國總統川普上任以來最緊迫的外交問題，目前平壤已進行了5次核試驗，正準備在其彈道飛彈上裝上核子彈頭，可以直接威脅美國本土。
美國官員向路透指出，目前在西太平洋集結的美國核動力航母戰鬥群，其目的正是向北韓展示武力。
今日是美國國務卿提勒森上任後首次前往莫斯科，他將在周三與俄國外長拉引弗洛夫(Sergei Lavrov )舉行會談。俄國方面昨日曾說，目前這個時刻是冷戰結束以來美俄關係最低潮的時刻。
俄國外長拉弗洛夫在與提勒森會談前發表聲明指出，俄國對美國外交政策有許多疑慮，包括在利比亞、葉門與敘利亞方面，但最憂心的還是北韓問題。
他說，俄國很懷疑美國暗示可能對北韓採取軍事行動時，川普的腦袋到底是怎麼想的。現在必須理解，這麼做是否符合朝鮮半島無核化的集體責任，怎麼樣才是鞏固聯合國安理會決議的做法。
俄國周五強烈抨擊美國以飛彈攻擊敘利亞空軍基地是侵犯主權國家的非法行為，莫斯科現在很擔心，過去在競選時期標榜孤立主義的川普，現在愈來愈喜歡用武力來推動其外交政策。
俄國外交部周二還表示，希望美國能同意由國際組織對敘利亞是否使用化學武器攻擊平民進行調查，同時也能在本周稍晚參加在莫斯科舉行的阿富汗問題會談。
(中時電子報)
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