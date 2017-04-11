歌手2017總決賽 林憶蓮與張惠妹攜手爭冠

林憶蓮（左）要與張惠妹一起挑戰《歌手2017》冠軍寶座。（取自新浪微博＠新浪娛樂）

獅子合唱團（左）的幫唱歌手為徐佳瑩（中）及吳建豪。（取自新浪微博＠新浪娛樂）

林志炫要與女高音海莉同台。（取自新浪微博＠新浪娛樂）

湖南衛視《歌手2017》第5季經過12集節目鑫戰，上周淘汰台灣歌手彭佳慧與港星杜麗莎，僅餘8人晉級4月15日的總決賽。

今天（4月11日）傳出決賽當天「幫幫唱」的來賓名單，8組歌手分別是林憶蓮和張惠妹、獅子合唱團與徐佳瑩和吳建豪、林志炫和紐西蘭古典跨界女高音海莉‧薇思特拉，李健和岳雲鵬、以及張碧晨和白百何、張杰和10歲小歌手劉潤潼、頗具爭議的哈薩克男歌手迪瑪希和尚雯婕、袁婭維與劉歡。

至杜麗莎與彭佳慧則會以組合形式返回舞台，讓觀眾再次聆賞2人渾厚、穿透力十足的歌聲。

(旺報)