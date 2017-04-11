16年前中美戰機相撞秘辛 揭美駕駛員犯下幾個錯誤

從流亡俄羅斯的斯諾登手中流出一份文件，透露16年前中美戰機相撞事件的秘辛。圖為當時拍降的美國海軍EP-3偵察機。(資料照片 美聯社）

中美戰機相撞事故發生後16年，從流亡俄羅斯的斯諾登手中流出一份美國國安局文件，透露當年中美戰機相撞事件的秘辛。其中提到，美方駕駛員來不及銷毀所有資料，以致有部份機密文件可能落入中國之手。

俄羅斯媒體報導，被曝光的這份報告是相撞事件後3個月完成，長達117頁的報告指出，美軍EP-3型偵察機駕駛員犯下幾個錯誤，例如當時決定降落陵水機場，而非向海域飛離；降落時約有40分鐘時間銷毀機密文件，卻因「個人和隊員的訓練不足」，降落前未能完全銷毀機密資料，而讓中方有機會獲得部份機密資料。

2001年4月1日發生的中美戰機相撞事件，是美國EP-3型偵察機在南海上空執行偵查任務，解放軍海軍航空兵派出2架殲-8II戰鬥機進行監視和攔截，其中一架中國戰機與突然轉向的美戰機發生碰撞，中國戰機墜毀，飛行員身亡；而美國的軍機則被迫降海南島陵水機場。

因此事件，中美雙方一度為責任歸屬僵持不下，更演變成一場外交危機，最終經過多番角力後，美國表示遺憾而得以解決，中方則將被扣的美軍人員、EP-3偵察機交還美方。

(中時電子報)