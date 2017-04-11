柴智屏將打造新版《流星花園》 杉菜、F4回歸是祕密

新版《流星花園》前導海報曝光。大S與偶像劇之母柴智屏開心合影。（群星瑞智）

大S把前一晚和柴智屏聚會的合照Po可愛圖。（取材微博）

柴智屏將打造新版《流星花園》。（群星瑞智）

2001年偶像劇《流星花園》捧紅F4言承旭、周渝民、吳建豪及朱孝天，女主角大S徐熙媛躍升為一線女星，開啟台灣偶像劇歷史，5位藝人更是紅遍亞洲，也奠定柴智屏偶像劇之母地位。時隔16年，柴智屏11日宣布再度操刀打造新版《流星花園》。她透露，舊版每小時製作費不到50萬（90分鐘70萬），新版為力求更精緻好看，製作費預估每集將近1500萬台幣，是當年的30倍。

大S也在11日晚上於微博po出與柴智屏的合照，寫道：「一個閃光，流星花園已經16年了！杉菜都是兩個孩子的媽了！跟柴姊聊聊往事很有感覺⋯她明知道我是老實人，還跟我說了個秘密，等她自己告訴各位吧！」至於第一代杉菜是否回歸？會以其他形式參與？柴智屏神秘地說：「她只說會給我們驚喜！」F4是否會想要參與新版演出，她也說會再研究。

柴智屏表示，2000年時她拿到《流星花園》版權，2001年開播，至今已有一段時間，由於當年拍攝時漫畫還沒出完，後來她曾想要再重新製作，但沒有拿到日方授權，後來有個日本朋友拿到版權，問她是否有興趣，才促成這件事，「這就是個緣分，你積極的時候不一定會有」。她將與萌樣影視攜手打造新版《流星花園》。

新版《流星花園》據悉共48集，每集1小時製作費約1500萬，柴智屏表示，在上海拍攝原本成本就不低，至少會是當年的10、20倍起跳，「當時的《流星》，每集90分鐘，電視台只給我70萬台幣製作，等於60分鐘不到50萬！」她回憶，當年她是第一次做戲，因為沒經驗，寫劇本時寫了一堆豪宅、名車，老闆看了她的劇本就斷言「絕對會賠錢」，且一集至少賠20、30萬，她聽了超驚恐，但又好強地誇口「我不會賠」，話才講完，轉身就趕緊想怎麼做才不會賠錢，她到處談廣告置入，但沒人想投資年輕人的偶像劇，手機廠商願意置入30萬元，還是賣她面子。

她繼續找尋不賠錢的方法，包括找唱片公司出電視原聲帶、抽版稅，後來聽說可以賣海外版權，就到處問，然後把VCD送往各個海外電視台，讓海外很快注意到這部戲，因為共賣出13個地區的版權，所以該劇和F4很快就在海外紅了，「我這是傻人有傻福，當時提醒我可能會賠錢的老闆就是我的逆境菩薩！」最後總算沒有賠錢但也沒有賺到錢，她笑說：「只有賺到一個偶像劇之母的封號！」

她表示，近年的連續劇、網劇精良的程度，已經跟電影不會差太多，當年她預算不夠，努力用低預算達到不錯的拍攝水準，現在環境拍戲成本本來就高出很多，新版的主要製作費用會花在讓戲更為精緻、與眾不同。目前僅在劇本籌備階段，尚未開始選角，希望今年八、九月時就開拍，重要的是思考如何拍出新風格，故事主線會忠於漫畫原著，而戲劇節奏、整體風格則會貼近現代，演員外型選擇上則會看重與漫畫的貼合性，力求打造「撕漫男」，希望讓2000年以後出生、沒看過《流星花園》的年輕觀眾也會喜歡。她認為，經典不應該被時代所封存，而要順應時代進行變革，不斷推陳出新才能屹立不搖。

新版《流星花園》前導海報11日正式曝光，在璀璨的星空下，五位主角的剪影立在微風中，顯得朦朧又夢幻。女孩手推單車看似與四位男生形成兩個群體，但輕揚的裙擺和步伐走向卻預示著一場註定的相遇。雖然只是翦影，但已經勾起流星迷的無限回憶，並開始在網路上熱烈討論網友自己心目中飾演F4的人選。

《流星花園》不僅開啟了偶像劇時代，還捧紅了一代明星，大S徐熙媛憑藉這部劇名聲大噪併入圍金鐘獎最佳女主角，而原本默默無聞的四個大男孩言承旭、周渝民、吳建豪及朱孝天也一夕成名，F4成為當時炙手可熱的男子組合，受到來自全亞洲乃至世界各國的邀約，當年光是電視劇原聲帶都熱賣超過30萬張。

(中時)