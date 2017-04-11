家樂福空姐來走秀 集點加價購推王妃包

伊林娛樂模特兒趙凡萱（右）拉家樂福BRIC’S 20吋拉桿旅行箱，集6點＋1899元換購；林佳葦（左）拎經典多用途尼龍手提包集6點＋1099元換購。（鄧博仁攝）

伊林娛樂7位男女模化身空少和空姐，展示家樂福集點換購BRIC’S包款。化妝包、兩用盥洗包集3點＋199元起換購（右前）；斜肩包、經典多用途尼龍手提包、電腦／公事包、兩用摺疊旅行袋集6點＋549元起換購；20吋拉桿旅行箱集6點＋1899元換購（中），6月15日前預購送客製名牌。（家樂福提供）

家樂福挑戰量販極限，餐廚用具集點加價購玩了快4年後，12日至8月8日推出英國黛安娜、凱特王妃與潔西卡艾芭愛用的義大利BRIC’S「王妃包」，從化妝包到行李箱共7款全台共限量25萬個，集3點或6點+199元起加價購，對比市價999元起，等於打1.7折起，開業界之先。

家樂福公關經理林夢紹表示，2014年起集點加價購引進ALESI、WOLL、Sambonet等人氣餐廚用品，上月29日開跑的地獄主廚GORDON RAMSAY系列不沾鍋也受歡迎，7月31日前全台限量3萬個，預估會加碼到近5萬個。

這回，延續去年Bernders鑄鐵鍋挑戰貴婦等級，但把焦點從食安轉到受歡迎的旅遊用品上。Bric’s成立於1952年，X Bag經典旅行系列採用210D尼龍牛津布，PVC塗層可防潑水，部分包款具備多功能，可摺疊收納、附小包款，或手提、肩背皆可。

今天（11日）發表會上，伊林娛樂男女模穿上機師和空姐制服在賣場走秀，頓時讓賣場變身時尚伸展台，也算是量販創舉。日前，家樂福在官方臉書說要跨足廉航，大開愚人節玩笑，不料紅藍白配色的空姐服引起討論，林夢紹說未來有機會讓工作人員穿來迎賓和接待。為了持續讓空姐熱發燒，明天會上網路紅劇《空姐忙什麼》宣傳，禮拜六會有14位空姐、6機師到信義區快閃走秀，持續發揮創意。

(中時)