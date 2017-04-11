媽祖旅遊文化節 將於廣州南沙開跑
一年一度的廣州南沙媽祖文化旅遊節將於本月4月16日至19日，在廣州市南沙區東部的天后宮拉開帷幕。
廣大市民可看到三百多演員表演的大型歌舞《媽祖頌》，來自中山（台灣）勝母宮、東莞（台灣）朝安宮千名台商拜祭團的巡遊，還可買到難得的媽祖壽麵和媽祖米。
本屆媽祖文化旅遊節是南沙的大型傳統性文化旅遊活動，為一年一度的文化旅遊盛會；今年的活動主題是「媽祖耀千年，福佑新南沙」，為期4天。
開幕式當天，將請潮汕地區的三百多名年輕的演員將穿著傳統的華麗服飾，表演大型《媽祖頌》歌舞，是歷屆廣州南沙媽祖旅遊文化節的重點保留節目。
媽祖文化節期間，各類文化活動精彩紛呈，既有在天后宮廣場舉行的南沙文化展覽，展示南沙自貿區兩週年的發展；也有非遺文化薈萃秀表演，南沙本土非物質文化遺產麒麟舞、莫家拳、香雲紗服飾秀、鰲魚舞等現場表演。
主辦單位表示，活動期間，每天前30名購票進入景區的遊客免費贈送平安米或媽祖麵1份。
(旺報)
關鍵字：廣州南沙媽祖文化旅遊節、天后宮、南沙文化展覽
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