台鐵待遇仍差 台鐵：採工會最初提方案

行政院日前同意核定實施發放營運獎金併本俸、發放危險津貼給台鐵同仁，企業工會卻發現僅加1成專業加給，和一般公教人員待遇仍有差，台鐵局回應，這是採業工會最早提的方案。

日前台鐵企業工會和行政院、交通部協調達成共識，行政院同意營運獎金併本俸、發放危險津貼，確定4月10日前核定實施發放，並追溯至去年12月1日。

台鐵企業工會表示，昨天是4月10日，但發現同仁只有加1成專業加給，台鐵局員工薪水仍與一般公務人員待遇差距1至2成，無法留住人才，工會昨下午拜訪立委，表示若交通部、行政院執意這麼做，企業工會仍將於520將癱瘓台鐵。

對此，台鐵局表示，台鐵局營運獎金是獎金，不是薪資，立委在協調時曾提的A、B、C 三案，但A及B案會有部分同仁薪資減少，C案是同仁薪資全部提高，但會造成台鐵局負擔加重，也會讓外界誤會台鐵局趁機加薪。

台鐵局強調，送到交通部的案子是採業工會最早提的方案，該方案是將同仁的營業獎金併入專業加給，同仁月薪沒有改變，但年終獎金、考績獎金會增加逾萬元，沒讓任何員工權益受損。

台鐵局補充，已到立法院向立委說明，也會加強與台鐵企業工會溝通，不希望影響到旅客權益。1060411

(中央社)