李明哲案 陸委會記者會籲對岸公布真相

行政院大陸委員會主任委員張小月今天說，李明哲可能被拘留在廣東，但無法查證；他妻子轉交的藥品已由大陸海協會簽收。她呼籲對岸盡速公布真相，並讓家屬前往探視李明哲。

陸委會今天傍晚召開有關李明哲案的國際記者會，媒體關切李明哲目前被北京當局拘留在何處？身體健康情形如何？高血壓藥品有無送給李明哲？是否有透過第三管道與陸方接觸？張小月在記者會上作以上表示。

張小月指出，李明哲可能被拘留在廣東，不過，此訊息不是透過兩岸官方管道得知，因此目前無法查證、無法證實。

另外，李明哲的妻子轉交給李明哲的藥品已送到了對岸，中國大陸海峽兩岸關係協會今天已簽收。她認為，兩岸僅止於這樣的聯絡溝通是不足的。

基於人道考量，張小月向對岸提出三大要求，第一，請公布李明哲是因為什麼原因被拘留；第二，李明哲目前被限制人身自由，請公布人被關押在什麼地方。第三，希望對岸能同意家屬前往大陸，探視李明哲。

張小月說，李明哲的家屬認為海陸兩會（陸委會與海基會）是兩岸正式的溝通管道，其他的第三方管道均不為家屬所接受。

她表示，總統蔡英文和行政院長林全對李明哲案高度重視。政府認為，對牽涉國民人身安全和人民基本權益的案件，兩岸應該優先處理，不應有政治考量。

張小月說，政府為了此案透過兩岸既有機制和對岸溝通，海峽交流基金會數度以信件和電話與大陸的海峽兩岸關係協會聯絡，法務部與內政部刑事警察局也透過兩岸共同打擊犯罪和司法互助協議與對岸溝通。但中國官方始終拒絕回應，也未依照兩岸共打和司法互助協議公布案情。

張小月說，對此，政府表達抗議，呼籲中國大陸不應漠視訴求，要求大陸應盡快同意家屬探視李明哲。政府會盡一切努力，確保國人的人身安全和國家尊嚴。

長期關注中國大陸維權議題的李明哲是民進黨前黨工、台北文山社區大學員工。他在3月19日自澳門入境大陸廣東省珠海市後，不久便無音訊，至今已24天。

中國大陸國務院台灣事務辦公室3月29日的例行記者會上，首次證實李明哲涉嫌從事「危害國家安全活動」，已接受有關部門調查。

李明哲的妻子李凈瑜原定4月10日赴陸尋夫，卻遭中國大陸註銷台胞證。陸委會當天發布新聞稿表達嚴正抗議。

立法院院會今天通過民進黨立法院黨團提案，要求北京當局立即釋放李明哲、儘速對外說明他涉及何罪，並公布關押地點、協助安排家屬探視；政府應全力與陸方交涉。1060411

(中央社)