霧季馬祖 猶如國畫潑墨山水

馬祖不只「藍眼淚」驚艷，還有霧季之美，若不是影響交通，這霧景也是旅遊資源。馬祖霧季開始，今年第一場平流霧，讓愛好攝影人士拍了不少霧景，像國畫潑墨之美。

馬祖攝影愛好者都知道，馬祖媽祖巨石神像位置絕佳，馬祖霧季時，是最佳取景，每當霧起在山巒起伏之間，山、海若隱若現，媽祖巨石神像宛如置像在雲端之上，如夢似幻，遊客都說好神奇。1060411

(中央社)