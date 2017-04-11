李永得訪日 期借他山之石尋回客庄里山

李永得率客發中心團隊拜會國立民族學博物館副館長關雄二(右一)及研究組組長河合洋尚(右二)。（客委會提供）

客委會主委李永得7日率隊前往日本大阪及東京，除參加日本客家社團年會，並拜會日本國立民族學博物館，以及考察越後妻有大地藝術祭，期能汲取日本經驗，作為打造浪漫臺三線之明鏡，提升國內外客家研究能量，尋回客庄「里山」。

李永得赴日參加關西崇正會「2017年成立50周年懇親大會」及東京崇正公會「創立五十四年第51屆會員懇親大會」，他表示，11年前也曾出席這兩場盛大活動，倍感親切與榮耀。

他說，客家文化最核心的問題是語言，客委會正在推動《客家基本法》修法，要讓客語成為國家語言；也著手建構國際級客家知識體系，盼能團結全球客家鄉親，傳承客家文化。

有鑑於打造國家級「浪漫台三線」客庄大道是當前客委會最重要任務之一，李永得此行也專程前往新潟越後妻有「里山現代美術館」，了解策展模式以作為未來推動台三線觀光參考。李永得表示，台三線客庄地區與越後妻有同樣有優美的生活風景、人文與自然風光，但也面臨青年流失與人口老化問題。

他強調，希望仿效越後妻有舉辦藝術節經驗，在未來2至3年，策劃屬於台三線的大地藝術祭，結合客庄在地生活故事，以地景藝術呈現，喚醒青年返鄉、找回客庄中的里山。

(中時)