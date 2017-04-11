Uber復出 台灣大車隊股價暴跌 業者：對整個產業預警

今台灣大車隊（2640）股價收盤48.3塊，硬生跌落3塊4毛，跌幅達6.58％。計程車業者認為，這明顯是市場認為Uber復出會影響大車隊營運所致。但也有業者指出，這是對整個小黃產業競爭力預警，呼籲政府帶頭改革。台灣大車隊則回應，會以經營者角度持續精進服務，呼籲Uber在三納原則下公平競爭。

台灣大車隊股價好不容易自去年11月低點40塊1毛，反彈到今年2月高點56塊4毛，今卻一次跌足3塊4毛，收盤48.3塊，跌幅達到6.58％。對此，計程車駕駛工會全聯會理事長林聖河認為，明顯是因Uber宣布即將於周四復出，市場預期大車隊市場恐被分食而做出反應。

然而，前台北市計程車商業公會理事長、現任常務理事王明雄強調，股票代表市場對該項產業的預期，台灣大車隊是計程車產業龍頭，大車隊股價暴跌，其實也是對整個計程車產業競爭力的預警，政府應帶領計程車一起改革。

王明雄說明，Uber曾一度不願跟計程車合作，就是顧慮計程車司機欠缺淘汰、退場機制，車況及服務品質參差不齊。他也指出，曾多次跟交通部建議計程車費率應鬆綁、再檢討，不然如何跟Uber便宜價格競爭。交通部也應檢討成為計程車司機所需流程是否太過繁雜。

台灣大車隊總經理李瓊淑表示，大車隊不是投資者，會站在經營者的角度持續精進服務。她呼籲，即便Uber恢復營業，仍應遵守三納「納稅、納保、納管」原則，只要Uber跟大車隊是公平競爭前提下，大車隊樂觀其成。

台北市汽車駕駛員職業工會理事長鄭力嘉說， Uber尚未公佈細節，無法具體回應，會觀察服務主體是否確實是租賃業者，Uber只單純提供資訊服務。他指出，Uber應盡快繳交8.31億罰金，即便合法也不能一筆勾銷。司機要公平競爭環境，否則將捍衛權益。

計程車駕駛員職業工會總會理事長陳春棟也說，會嚴加檢視Uber與租賃業者合作的收費方式，必須遵守至少以小時計算租賃費用，而非像計程車計程收費。

(中時)