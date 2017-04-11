治癌新希望 免疫療法潛力驚人

免疫療法有望成為癌症治療的新方向。(達志影像)

免疫療法似乎成為人類治療癌症的漫長征途中所要尋找的聖杯。

去年美國科學促進會上公布一項急性淋巴細胞性白血病的Car-t（Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy，嵌合抗原受體T細胞免疫療法。以下簡稱免疫療法）的治療成果，共有29位晚期病患參與該項實驗，有27位也就是高達93%有某種程度的緩解，還有超過一半病患是完全緩解，療效之好連主持該項計畫的醫生也覺得不可思議，要知道這些病患都接受過化療等其他治療方式卻都無效，僅剩數個月的存活時間而已。

簡單解釋Car-t免疫療法就是用基因技術改造病患的免疫細胞，然後輸回病患體內以殺死癌細胞，也就是利用病患體內的免疫機制去消滅癌細胞與腫瘤。包含Car-t在內的各項免疫療法近年來發展迅速，已經有醫學界人士認為免疫療法有望成為癌症的標準療法。

傳統治療嚴正的手段包含手術、放射治療與化療都有復發與嚴重後遺症的問題，連備受期待的標靶治療，也會在標把藥物使用一段時間後療效降低，因為癌細胞只要發生一點基因變異就能躲過標把藥物的攻擊。

Car-t以及能夠喚醒免疫機制的檢查點藥物等免疫療法似乎能避開以上缺點，在美國至今已經有五個腫瘤免疫治療藥物獲准上市，廣泛用於晚期黑色素瘤、腎癌、肺癌與前列腺癌等。

雖然免疫療法有著無窮治療癌症的潛能，但是目前仍未能在抗癌第一線大量使用，其原因是免疫療法的過程仍有許多未知之處，部分使用免疫療法病患會有不良反應，甚至導致死亡。此外免疫療法理論上應該對所有癌症都有效，但是目前臨床實驗上只有少部分癌症有良好療效。但是免疫療法現階段所展現的潛力，已經被醫學界視為癌症治療的重要里程碑。

(中時電子報)