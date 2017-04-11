治癌新希望 免疫療法潛力驚人
免疫療法似乎成為人類治療癌症的漫長征途中所要尋找的聖杯。
去年美國科學促進會上公布一項急性淋巴細胞性白血病的Car-t（Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy，嵌合抗原受體T細胞免疫療法。以下簡稱免疫療法）的治療成果，共有29位晚期病患參與該項實驗，有27位也就是高達93%有某種程度的緩解，還有超過一半病患是完全緩解，療效之好連主持該項計畫的醫生也覺得不可思議，要知道這些病患都接受過化療等其他治療方式卻都無效，僅剩數個月的存活時間而已。
簡單解釋Car-t免疫療法就是用基因技術改造病患的免疫細胞，然後輸回病患體內以殺死癌細胞，也就是利用病患體內的免疫機制去消滅癌細胞與腫瘤。包含Car-t在內的各項免疫療法近年來發展迅速，已經有醫學界人士認為免疫療法有望成為癌症的標準療法。
傳統治療嚴正的手段包含手術、放射治療與化療都有復發與嚴重後遺症的問題，連備受期待的標靶治療，也會在標把藥物使用一段時間後療效降低，因為癌細胞只要發生一點基因變異就能躲過標把藥物的攻擊。
Car-t以及能夠喚醒免疫機制的檢查點藥物等免疫療法似乎能避開以上缺點，在美國至今已經有五個腫瘤免疫治療藥物獲准上市，廣泛用於晚期黑色素瘤、腎癌、肺癌與前列腺癌等。
雖然免疫療法有著無窮治療癌症的潛能，但是目前仍未能在抗癌第一線大量使用，其原因是免疫療法的過程仍有許多未知之處，部分使用免疫療法病患會有不良反應，甚至導致死亡。此外免疫療法理論上應該對所有癌症都有效，但是目前臨床實驗上只有少部分癌症有良好療效。但是免疫療法現階段所展現的潛力，已經被醫學界視為癌症治療的重要里程碑。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。