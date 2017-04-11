東森電視案 王令麟聲請假處分開庭
台數科擬購買凱雷集團東森電視股權案，東森集團總裁王令麟提出定暫時狀態假處分聲請。北院今天開庭，凱雷律師團主張庭訊內容涉及業務祕密，聲請不公開審理；遭法官當庭駁回。
王令麟委任律師指出，台數科擬購買凱雷集團東森電視股權，由於這筆交易並未在6個月內完成，凱雷如仍欲出售東森電視股份，依約必須重新向王令麟詢價，王有優先出價權，且已以高於台數科的價格出價，購買凱雷集團在東森電視的全部股份。
因此，王令麟已在民國106年3月21日致函凱雷告知其違約，並依照合約行使優先出價權；為保全王令麟權利不致因凱雷違約，而造成無法彌補的損害，因此向台北地方法院提出定暫時狀態假處分聲請。
台北地方法院今天開庭調查，凱雷旗下公司律師團主張，庭訊過程將談及合約中應保密的事項，可能會有媒體或旁聽者聽到後外流，因此向法官聲請該案不公開審理。
王令麟的律師團則認為，本案NCC公聽會都已公開說明，也非依法應不公開審理的案件，沒有不公開的道理。法官當庭駁回凱雷律師團的聲請，繼續公開審理。1060411
(中央社)
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