溫昇豪聽到女兒4歲生日願望　眼眶秒紅了

溫昇豪為女兒慶生，許久不見爸爸的她開心極了。（伊林娛樂）

溫昇豪擔任國際白領拳擊賽活動大使。（林淑娟攝）

溫昇豪擔任國際白領拳擊賽活動大使。（林淑娟攝）

溫昇豪擔任國際白領拳擊賽活動大使。（林淑娟攝）

溫昇豪擔任國際白領拳擊賽活動大使，男模黃丰、演員王岳豐也參與比賽。（林淑娟攝）

正在蘇州拍戲的溫昇豪日前特地返台，為5月5日即將登場的第三屆國際白領拳擊賽擔任活動宣傳大使，並替12日滿4歲的女兒小晴天慶生。他問女兒有什麼生日願望，結果小晴天回：「我想要爸爸陪我，陪我去遊樂園玩。」他聽了超心酸不捨，眼眶秒紅，也對自己沒時間陪女兒感到很虧欠，因此他9日一下飛機就馬上去買一個女兒最愛的Elsa公主生日蛋糕送給她，10日也陪她去遊樂園玩一整天。

溫昇豪2月中就到蘇州拍攝《一見不傾心》，大概一個月才回台灣一次，因為長期在外工作，每天只能靠視訊和女兒及老婆聯繫感情，他說，女兒常會問他「把拔你要回來了沒」、「你是不是在坐飛機」。之前他要去工作，女兒去送機時，也是一直哭，10日他準備出門工作，女兒馬上問他「你什麼時候回來」，讓他覺得超心疼又無奈。

他的藝人朋友隋棠、宥勝都已有第二胎，他坦言也非常想生第二胎，希望幫女兒添個玩伴，可是因為長期在大陸拍戲，時間配合較困難，但還是努力中。他很期待台灣戲劇環境能多元且健康發展，讓他與其他藝人不需要長期離鄉背井去拍戲。

學過搏擊與散打的他，已連續3年參與友人主辦的國際白領拳擊賽慈善晚宴活動，今年有14位白領拳手參賽，其中兩位來自娛樂圈的模特兒黃丰及本土劇演員王岳豐11日野都出席記者會。溫昇豪笑說，他最近的工作與演戲的角色恰巧都跟運動有關，新戲《擊劍小子冷子峰》17日將在大陸湖南衛視播出，他飾演擊劍學校校長，曾是世界冠軍。5月底他還將拍攝跟柔道有關的網路劇，飾演一位柔道教練，下月要開始接受柔道訓練，最近已經在偷練如何摔。

(中時)