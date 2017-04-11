陸企強攻AI 對抗世界級企業

大陸企業的實力大躍進，近來砸大錢搞研發，特別專注在人工智慧（AI）領域，分別在語音助理、生物醫學與無人車（自動駕駛）等項目，取得重大突破，並保有領先的競爭優勢，足以與蘋果、IBM與谷歌等世界一流企業集團相抗衡。《富比士》雜誌甚至直言人工智慧將是中國企業崛起的跳板。

(旺報)