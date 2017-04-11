北大教授稱人工智慧大爆發時代來臨

衡量產業大爆發的兩項重要指標是專利數與專利爭訟數，前加州伯克利大學中美戰略研究中心主任、北京大學訪問教授吳霽虹說，根據他的研發現，目前人工智慧（AI）領域的訴訟已經出現暴增，這意味著人工智慧已進入商業化應用階段，兆元（人民幣，下同）級人工智慧產業即將爆發。同時也讓大陸傳統產業利用AI可以有機會彎道超車。

(旺報)