負面文宣滿天飛 郝龍斌感嘆：選戰已經是荒腔走板
國民黨黨主席選舉政見會在昨(10)日舉辦，不過會後一張合照卻成了負面文宣在LINE群組轉傳，讓參選人郝龍斌大嘆：這麼單純且正當的事情都可以扭曲為鬥爭的題材，這樣的選戰已經是荒腔走板了！
郝龍斌表示，一位黨員給他看一張在line群組轉傳的負面文宣，並向他感嘆：「如果我們有這種快狠準的戰鬥力，為什麼過去都沒有對民進黨用過？卻是用在自己人身上？」
被製成負面文宣的照片，是昨天政見會後立院黨團和參選人的合照，合照中國民黨團總召廖國棟與前立法院長王金平站在中央，其餘參選人則站在兩旁，上面的兩行字則被打上馬賽克。郝龍斌表示每一個黨籍立委都有相當民意基礎，在黨團裡面發表政見，也透過網路讓更多同志了解理念，這是每個參選人的義務，由他所提這番話可知，被隱藏的文字應與在場立委有關。
郝龍斌感嘆，這麼單純且正當的事情都可以扭曲為鬥爭的題材，這樣的選戰已經是荒腔走板了！希望所有參選人的支持者都要自我約束。
(中時電子報)
文章來源：郝龍斌臉書
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