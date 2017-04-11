政府向國保基金借錢 衛福部說明

媒體報導政府無力支付國保基金保費，反向國保基金借錢，利息全民買單。社會保險司今天說，這樣的講法不妥，政府本應支應國保年金，且國保體制健全，盼民眾不要擔心。

有媒體報導，上路近10年的國保年金制度，因政府繳不出應付給國保基金的保費，3年前開始反過來向國保基金借錢。知情人士透露，截至今年3月底止，因向國保基金借錢，衛福部已讓國庫多支出2億多元的利息，全都由納稅人買單。

國民年金於西元2008年10月實施，沒有勞、農、軍、公保者，25歲以上到未滿65歲前會自動納保，個人負擔6成、政府負擔4成，目前每月保費為新台幣932元；按時繳費至65歲，即可每月領取老年年金給付至少3628元。

衛生福利部社會保險司長商東福晚間受訪時表示，國民年金保險基金收入來源除保費，還有公益彩券盈餘、調增營業稅及政府編列預算支應等。但因調營業稅一直面臨很多問題，沒辦法調漲，導致需要借錢「周轉」。

商東福說，國民年金有保險和社會福利色彩，在保險這塊，機制沒有問題，保戶如期繳款、未來支領年金，都有連動；但因有社福性質，如開辦之初已64歲民眾，繳一年保費就可以每個月領年金，這部分當然就要政府支應。

根據社保司統計，截至3月底，政府向國保基金借款達185億元；商東福說，借款周轉是滾動式的，為了不要耽誤應領取者的權益。只要保費等收入進帳，就會還款，且借款對國保基金來說，也是一種投資方式，可拿到孳息。

至於媒體所稱，利息由全民買單；商東福說，這樣的說法並不適當，因國保年金本是政府要支應，現在是因為營業稅一直沒辦法調才會有此情況，也一直有向政府爭取，希望可以調整。

商東福重申，國保年金體制穩健，有些民眾可能擔心破產而不願繳費，且現在不繳也不會有罰款，但會損及民眾自身權益，希望民眾對國保有信心。1060411

(中央社)