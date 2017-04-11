八國聯軍南海沉船傳說　海南文物圈瘋狂

個人媒體興起後，網路上傳說、謠言紛陳。一則南海沉船寶藏傳說，2015年起在海南省海口市文物圈渲染，各種古玩、文物隨後像「打雞血」似不斷「出水」，但價格早已跌成白菜價。

澎湃新聞今天報導，海口市一名周姓古玩店老闆2015年在微信一篇文章中展示「發動機上的帶字銅牌」，並宣稱是「英國東印度公司」所有。文章還說，這件古董可能是八國聯軍將清朝寶物運回印度時沉下海的。

這個傳說也讓海南文物圈為之沸騰，許多海撈文物不斷出水。媒體暗訪交易市場，有漁民開價人民幣4萬元（新台幣約18萬元），最後每件文物成交價約1萬元。一名人士估計，海南當地至少出水5萬件「海撈」。

海南省文物局一名官員表示，經專家鑑定，這些文物全是假的，仿冒水準很低，都是些地攤貨；此外，歷史記載中並沒有該沉船的紀錄。不過，還是有部分收藏家相信「海撈」是真品，還砸重本持續購買。

一名藏家的「海撈」收藏量已達數百件，光收購的各種雞缸杯就超過兩百個，耗資上千萬。另外一名收藏家家中樓上放的「藏品」超過千件，涵蓋的種類則更多，該收藏人士表示，已花費數千萬元。

業界人士分析，藏家不計成本地購買，主要是「海撈」的故事講得好；再者，有些人認為，市面上逾萬件「海撈」涵蓋17個文物大分類中的15個，沒有哪個造假集團可以做到這點，只有沉船寶物才有這個可能性。1060411

(中央社)