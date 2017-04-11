東芝總算公布財報 警告生存有危機

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日本東芝公司今天公布延遲許久的財報，虧損多達48億美元（約新台幣1489億元），並警告生存蒙受風險。

身為日本最知名企業之一，東芝已兩度延後發布財報，假使錯過今天的最後公布期限，將面臨可能從東京股市下市的難堪局面。

法新社報導，今天公布的未經稽核財報顯示，東芝去年4月至12月虧損5325億日圓。東芝先前曾預估，在3月止的會計年度虧損可能膨脹至1兆日圓以上。

日本金融監管機構之前已給東芝更多時間，評估其美國核電事業子公司西屋電氣（Westinghouse Electric）帳面價值大減的衝擊。西屋電氣上月聲請破產保護。

東芝在今天隨同財報發布的日文聲明中指出，由於西屋的問題，「本公司財務狀況可能變得很嚴峻」。

美聯社報導，東芝社長綱川智（Satoshi Tsunakawa）再度為財務問題道歉，但並未預見財報大幅修正的必要。他稱稽核人員決定不簽名「實在令人遺憾」。

綱川智對記者表示，放棄薪酬的東芝高層正進行其他減支作法，包括出售價值不菲的記憶體晶片事業的過半股權。

媒體報導，台灣鴻海集團出價3兆日圓，要買下東芝的記憶體晶片事業。

東芝股價今年重挫，去年12月底首度警告西屋電氣大虧數十億美元後，至今市值蒸發超過一半。今天發布財報前，東芝股價收盤下挫2.69%，報223.5日圓。1060411

(中央社)