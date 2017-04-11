安倍：日本要領先全球實現氫能社會

日本首相安倍晉三11日在首相官邸召開首次的再生能源及氫能等相關閣僚會議，安倍強調，「要領先全球，實現氫能社會」，並指示在今年內擬定普及氫能等綠色能源的基本策略。日本目前綠色能源發電量占比僅達14%多。

日本政府首次召開有關普及氫能等的相關閣僚會議，會上主要討論對環境有益的太陽能等再生能源以及氫能的普及策略，希望在2020年舉辦東京奧運會時，能廣泛利用不排放二氧化碳的氫能發電。

安倍在會議上指示，日本今後要活用氫能，擴大推廣新生代環保車、即利用氫和氧結合的化學反應發電的「燃料電池車」，希望燃料電池車從現在的1800輛，至2020年普及至4萬輛。為此必須加速建設加氫站，鬆綁加氫站的相關規制，希望能參考、比較海外及日本國內加油站的相關規定，進行整體的評估，制定出合理化的規範。

安倍還強調，「(日本)要領先全球，實現氫能社會。要帶動建構從生產到消費的國際氫能供應鏈，必須有大量且穩定需求的氫能發電。為了建構氫能供應鏈且正式推動氫能發電，請擬出可作為與不同相關業者合作時的共通計畫。」

《日本經濟新聞》報導，日本目前對加氫站的規定嚴苛，要求業者要定期檢查保管槽、要有保安人員常駐等，使加氫站的設置成本高達一般加油站的4倍，建加氫站的成本約達4、5億日圓(約新台幣1億1千萬至1億4千萬元)，阻礙了加氫站的普及。

日本政府希望目前的90處加氫站，至2020年能增加到160處，至2025年增加到320處。目前不到2000輛的燃料電池車至2020年增至4萬輛，2025年增加至20萬輛。日本為推動氫能社會，除了增設加氫設施外，今後還考慮進行利用太陽能和風力產生氫氣的實驗。

日本政府統計，去年度包括水力發電等再生能源的發電量僅占整體發電量的14%多，日本政府希望至2030年度能提高到22%至24%，為了達成這個目標，今後還必須大力促進風力發電和地熱發電的普及。

(中時)