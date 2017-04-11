美航母戰鬥群 本周末抵朝鮮半島臨近海域

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韓聯社11日報導，南韓軍方官員表示，美國卡爾文森號航空母艦戰鬥群將於本周末抵達朝鮮半島臨近海域。

報導稱，卡爾文森號尚無計畫與南韓海軍進行聯合軍演，但可能進行旨在對抗北韓進行新一輪核試驗、洲際彈道飛彈試射等「重大挑釁」的演習。

韓聯社表示，卡爾文森號核動力航母可搭載24架A-18超級大黃蜂戰鬥機、10架S-3A反潛機、6架SH-3H反潛直升機、4架EA-6B電子戰飛機等共70餘架飛機，被稱為「海上軍事基地」。

韓聯社援引南韓情報機構的分析稱，北韓可能於金日成誕辰105周年紀念日（4月15日）或人民軍建軍85周年紀念日（4月25日）舉行大規模閱兵。

(旺報)