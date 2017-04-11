文創產業夯！民間砸百萬搶職訓市場

業者推金工職訓班，釋出5個免費名額給弱勢民眾，學得一技之長，勝過家財萬貫。（盧金足攝）

看好文創產業商機，民間投下百萬搶職訓市場，推出「金屬飾品創意設計與製作實務專班」，提供由社會局推薦的5個弱勢免費名額，還教導學員運用政府鼓勵青年創業措施，減輕資金壓力，不受限學習門檻、費用，降低創業風險。

康林國際集團附設職業訓練中心，為培訓工藝人才招兵買馬，開設「金屬飾品創意設計與製作實務專班」，以循序漸進課程，讓學員學習寶石鑑賞、創意設計、3D電腦繪圖，及金屬、珠寶飾品製作技術與專業設計技能。

「配合創新加入時尚，讓每件飾品成為獨一無二的個性商品！」康林集團負責人李超群指出，金工學成創業後，生財工具設備只要3萬元左右即可自行創業，能在網路與夜市擺攤，若不朝創業發展，也能在金飾設計加工業者、銀樓、首飾工作室找到工作機會。

李超群表示，「金屬飾品創意設計」就是一 般稱的「金銀細工業」，因為靠的是手工技術，坊間很缺這種專業人才，這次砸下百萬資金，購置機具設備，請來大學專業教師授課，上課時間1個半月就能擁有技藝和創意。

學到專業，如何就業？業者強調，學員創業如何貸款也列入課程，還特別提供失業民眾、中高齡、獨力負擔家計及其他弱勢等特殊對象費用全免，學得一身好手藝，投入就業市場。

(中時)